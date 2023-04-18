Bursa´nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu´nda 2'nci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart´ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13´lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi ve Halkbank'ın rakibi oldu.