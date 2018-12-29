Kupa Voley'de program açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. etabın ilk karşılaşmaları 4 ve 5 Ocak 2019'da oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 7 ve 8 Ocak'ta yapılacak.
1. etaptaki Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları eşleşmesinde ise ilk maç 19 Şubat, rövanşı ise 13 Mart'ta oynanacak.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de 1. etap karşılaşmalarının programı şu şekilde:
4 Ocak Cuma:
18.00 Halkbank-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü)
5 Ocak Cumartesi:
17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)
7 Ocak Pazartesi:
18.00 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
18.00 Türk Hava Yolları-Halkbank (Burhan Felek)
8 Ocak Salı:
18.00 Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
19 Şubat Salı:
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları (Mimar Sinan)
13 Mart Çarşamba:
14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
STATÜ
İki maç üzerinden oynanacak 1. etap maçlarının ardından puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanacak.
İkinci maçın ardından puan eşitliği olması durumunda, rövanş karşılaşmasının yapıldığı salonda, 15 sayı üzerinden "Altın Set" oynanacak ve bu seti kazanan ekip, finallere yükselecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk devreyi ilk dört sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta, Kupa Voley'e doğrudan final etabından katılacak.
Turnuvanın final etabı, 22, 23, 24 Mart 2019'da İzmir'deki Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon olacak ekip, Türkiye'yi gelecek sezon CEV Kupası'nda temsil edecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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