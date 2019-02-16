Kupada finalin adı: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73 - 65 yenerek finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla diğer eşleşmede Beşiktaş Sompo Japan'ı eleyen Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Final yarın saat 19.00'da Ankara'da oynanacak.