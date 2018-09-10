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Kupada ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak

10 Eylül 2018 Pazartesi, 12:19:23 | Güncelleme:

Kupada düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN

13.00 Ofspor-1461 Trabzon: Furkan Aksuoğlu

14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare: Gökhan Özbulut

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62: Mehmet Terece

15.00 Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor: Alpaslan Şen

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor: Tayfun Sarı

15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor: Burak Aksak

15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor: Batuhan Bayar

12 EYLÜL ÇARŞAMBA

13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor: Adem Cinek

14.30 Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor: Yusuf Aydın

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor: Bayram Başkan

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Ömer Faruk Gültekin

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor: Tolga Sancak

14.30 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor: Yiğit Peşin

15.00 Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: Ali Karatutlu

15.00 Kemerspor 2003-Muğlaspor: Şeref Taştan

15.00 Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor: Aytaç Geçgel

15.00 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor: Volkan Okur

15.00 Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954: Yakup Özhan

15.00 Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: Özgür Reha Alıcı

15.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: Şahin Berker

15.00 Serik Belediyespor-Kale Belediyespor: Tunç Özdemir

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor: Serhad Ürkmez

15.30 Sinopspor-Yeni Orduspor: Gürcan Hasova

15.30 Körfezspor-Düzcespor: Ahmet Aydın

15.30 Bergama Belediyespor-Bucaspor: Erdoğan Özkaya

15.30 Halide Edip Adıvar-Çengelköy: Sezer Polat

15.30 Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor: Ömer Kocabey

15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gaziosmanpaşa: Okan Kayataş

15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor: Sefa Can Meral

15.30 Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe: Önder Turgay Demirdak

15.30 Silivrispor-Alibeyköy: Serkan Önsal

19.00 Tire 1922-Turgutluspor: Feridun Daldaş

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor: Barkın Kara

13 EYLÜL PERŞEMBE

13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: Eren Gökmen

15.00 Bartınspor-Çayırovaspor: Emre Korkmaz

15.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: Emre Abar

15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: Serkan Eryılmaz

 

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