KuPS Kuopio - PS Kemi maçı heyecanı

KuPS Kuopio ve PS Kemi, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. KuPS Kuopio 32 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken PS Kemi 16 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi KuPS Kuopio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. PS Kemi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 682 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KuPS Kuopio kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, PS Kemi sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

KuPS Kuopio önceki hafta TPS Turku mücadelesinde 3-2 kazandı.

PS Kemi ise Lahti karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

KuPS Kuopio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio, kendi sahasında 21 gol attı, 16 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 10 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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