KuPS Kuopio - VPS sahaya çıkıyor

KuPS Kuopio ve VPS, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 29 puanlı KuPS Kuopio 5. sırada bulunuyor, VPS 30 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi KuPS Kuopio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 378 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KuPS Kuopio kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, VPS sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

KuPS Kuopio önceki hafta PS Kemi mücadelesinde 1-3 kazandı.

VPS ise Jyvaskyla JK karşılaşmasında 2-0 yenildi.

KuPS Kuopio, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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