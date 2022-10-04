Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi tutuklandı
ABONE OL

İçki masasında Kur’an-ı Kerim’e saldırdıklarını hatırlamıyorlarmış

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde içki sofrasında iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan iki şüpheli mahkemece tutuklandı

Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi tutuklandı
İHA

İzmir’de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliler, mahkemede verdikleri ifadede, olayı hatırlamadıklarını savundu. Şüpheliler, söz konusu videoyu ise sarhoşken sosyal medyaya yüklediklerini, ayılıp durumun farkına varınca ise kaldırdıklarını ifade etti.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen ve Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz’ın dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur’an-ı Kerim’i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam’a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran kişilerin daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi de Çiğli ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesine sevk edildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkta olayı hatırlamadıklarını savundu. Alkolün verdiği sarhoşlukla olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade eden şüpheliler, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemede verdikleri ifade de olayı hatırlamadıklarını söyleyen sanıklar, alkol aldıktan sonra böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini, sosyal medyaya yükledikleri görüntüleri ise durumun farkına vardıktan sonra sildiklerini ifade etti.

Berke Can Çoban ve Mert Atakan Durmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama
GÜNDEM Düğünde silahla yaralamaya 1 tutuklama
Onur Şener'in annesinden yürek burkan sözler
GÜNDEM Onur Şener'in annesinden yürek burkan sözler
Polis gücü istatistikleri
GÜNDEM Polis gücü istatistikleri
2022 Nobel fizik ödülünü alan John Clauser kimdir, kaç yaşında ve nereli? John Clauser çalışmaları nelerdir?
GÜNDEM 2022 Nobel fizik ödülü sahibini buldu!
Sır perdesi 1 yıl sonra aralandı! Katili eşinin sevgilisi çıktı! - Güncel Haberler
GÜNDEM Katil, eşinin sevgilisi çıktı!
Meclis'te 1 Ekim zirvesi! 4 lider bir araya geldi
GÜNDEM Meclis'te 1 Ekim zirvesi
Son dakika haberler: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Benimle birlikte olmaya var mısınız? - Günün Öne Çıkan Haberleri
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Benimle birlikte olmaya var mısınız
Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
GÜNDEM Torunlarıyla gezmeye çıktı, acı haber geldi
MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ: Mübarek Mevlid Kandili İbadetleri Nelerdir, Ne Yapılır?
GÜNDEM Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadet ve dualar!
Son dakika haberler: Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ceza belli oldu!
GÜNDEM Alaçatı dehşetinde Alpay'ın katilleri için istenen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.