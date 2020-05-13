Kur'an kursu öğreticileri Kovid-19 nedeniyle mağdur olan ailelere yardım ediyor

AA

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi aracılığıyla yürütülen kampanyada öğreticiler, hazırladıkları alışveriş çeki ile yardım kolilerinin dağıtımında da aktif olarak görev alarak, yardımları ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle teslim etti.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı çalışmalardan birinin de Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla "vakit iyilik vakti" diyerek, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetler olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticilerinin, kendi aralarında ve yine kendi bütçeleriyle yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Kabukçu, "Özellikle şehrin yoksul ailelerine ulaşarak, onlara gıda paketleri, çocuklara oyuncak götürürken, hanımlara da evin herhangi bir ihtiyacının olup olmadığı yönünde sorular sorarak, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Valilik himayesinde yürütülen "2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı" projesi kapsamında bir selam vermek, bir insanın gönlüne dokunmak, hal hatır etmek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözme gayretinde olduklarını belirten Kabukçu, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerimizde aynı zamanda Başkanlığımız yayınlarından özellikle Diyanet Aylık Dergi, Aile Dergisi veya çocuklara yönelik Diyanet Çocuk Dergisi'ni ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bütün derdimiz manevi atmosferi yüksek olan ramazan günlerinde ihtiyaç sahibi insanlarımızın yalnız olmadığı hususundaki hissiyatlarını yükseltmektir."