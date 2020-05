Kur'an okuma yarışmasında sözleriyle duygulandıran Suriyeli Ömer yaşadıklarını AA'ya anlattı - İSTANBUL

AA

TRT tarafından ramazan ayına özel olarak düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılan ve burada yaptığı konuşma ile izleyicileri duygulandıran Şehadet, yarışma gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Esenyurt'ta İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuduğunu belirten 17 yaşındaki Şehadet, 5 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.Şehadet, hafızlığa Suriye'de başladığını ve 4 yıl önce Türkiye'de tamamladığını aktararak, hafızlık yapmasında babasının etkili olduğunu ifade etti.- "Benim için güzel bir programdı"Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını beğenerek seyrettiğini dile getiren Şehadet, "Geçen 3 sezonu da izledim. Benim için güzel bir programdı. Ocak ayının ilk günlerinde yarışmaya başvurumu yaptım. Mart ayında kabulümüz geldi. Önceden korkuyordum. Bu kadar güzel bülbülleri izlerken diyordum ki 'Ya Ömer, bunlarla mı yarışacaksın?' Allah'a şükürler olsun bu korkuyu yendim ve yarışmaya katıldım. O günün birincisi oldum." diye konuştu.Şehadet, katıldığı yarışmanın çekimlerinin Ankara'da mart ayında gerçekleştiğini ve 17 Mayıs Pazar akşamı da TRT ekranlarında yayınladığını ifade etti.Suriyeli genç yarışmada, Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce jürinin ve ekran başındaki seyircilerin karşısındaki sözlerine ilişkin, şunları kaydetti:"Hani derler ya 'İnsanın yanında büyük sözler söyleyen değil yürekten sevenler kalır.' Bu sözleri söylemek için çalışmadım, bu sözler ağzımdan değil kalbimden çıktı. Çünkü siz hakikaten orada da (yarışmada) söylediğim gibi bütün dünya gözünü kapatırken bizleri bu güzel topraklara, yerlere aldınız. Geleceğimizi temin ettiniz. Resulallah Efendimiz şöyle buyurdu; 'İmanın alameti ensarları sevmektir, nifakın alameti de ensarlardan buğzetmektir.' Ben de size dinimin gerektirdiğini yapıyorum. Siz o kadar büyük bir iş yaptınız ki mazlumları savunan, zulmün çukurundan alan sizsiniz. Biz sizleri seviyoruz. Bazı kardeşlerimizden kötü davranış sergileyenler olabilir ama bu bizi temsil etmiyor."- "Bu vefayı, borcu dünyada ödeyemeyiz"Yarışma sırasında yaşadıklarını anlatan Suriyeli hafız, "Heyecanlıydım, daha 17 yaşındayım. Televizyona çıkacağım diye heyecanlıydım ama bu korkuları yenip gecenin birincisi oldum. Babamın, hocalarımın, ailemin ve akrabalarımın desteğiyle orada hep güzel şeyler yaşadık. Güzel tecrübeydi." dedi.Hafta finaline geldiğinde sürecin biraz daha zorlaştığını aktaran Şehadet, birinciliği beklemediğini ancak yarışma sırasında kötü bir an da yaşamadığını dile getirdi."Türk halkını Osmanlı torunları olarak görüyorum, o gözle bakıyorum. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu vefayı, borcu dünyada ödeyemeyiz. Sizlere hep dua ediyoruz. Allah katında ecriniz o kadar büyük ki..." diyen Şehadet, Türk halkının zalime karşı dik durduğunu vurguladı.Şehadet, "Allah'ım, sen nasıl Peygamber Efendimize bir ensar verdiysen ve onları sevmeyi imanın alametlerinden yaptıysan bizleri ülkesine alan Cumhurbaşkanımızın ensarları da Osmanlı torunları olsun. Hazret-i Muhammed'in ashabına verdiğin ecri de bu kardeşlerimize ver çünkü bunlar muhacir aldılar." şeklinde Allah'a dua ettiğini ve Türkiye'nin İslam aleminin yıldızı olduğunu düşündüğünü ifade etti.- "Bizi vatanlarına alanların ekranlarında çıkmak büyük şeref"Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de seslenen Şehadet, "Okuldayken her teneffüste Suriyeli genç bir kardeşimi tutuyorum, nasihat ediyorum. Biz kötü olarak görünmek istemiyoruz." dedi.Ömer eş-Şehadet, TRT ekranlarında 17 Mayıs Pazar günü yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda, şu ifadeleri kullanmıştı:"Benim burada olmam bütün dünya ülkeleri bizden vazgeçerken bizleri evlerine, vatanlarına, kucaklarına alanların evlerine misafir olmak ve onların ekranlarında çıkmak benim için hakikaten büyük bir şereftir. Kendi adıma ve bu bereketli Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan her mazlumun adına size çok teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin."