Kur artışını sadece iki sektör yansıttı

Temmuz ayı tüketici fiyatları enflasyon rakamı beklentilerin altında yüzde 0,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 15.85 oldu. Üretici fiyatlarının aylık yüzde 1.77 ve yıllık yüzde 25 artmış olması döviz kurundaki artışın maliyetlere yansımasının sürdüğünü gösterirken TÜFE'deki yükselişe gelen fren kur artışının fiyatlara yansıtılmadığını ortaya koydu. Bu nedenle gıda fiyatlarında yüzde 0,28 ve giyim ve ayakkabıda da mevsim indirimlerinin başlamasının etkisi ile de yüzde 3,07 düzeyinde azalış görüldü.

MOBİLYACI ŞAŞIRTTI

Genel eğilimin aksine hareket eden iki kesim ise mobilyacı ve otelciler oldu. Turizm sezonu olması nedeniyle fiyatlarda elini korkak tutmayan otellerdeki fiyat artışı yüzde 2,26 olurken bunun enflasyon rakamına direkt etkisi 0,16 puan olarak yansıdı.

Mobilyadaki yüzde 1,37'lik artış ise enflasyonu 0,14 puan yukarı çekti. Kira ve enerji başta diğer konut harcamalarındaki artışın katkısı 0,16 puana denk geldi. Ulaştırmanın 0,55'lik yükselmedeki etkisi ise 0,19 puan oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise döviz kurundaki artışın yarattığı maliyet baskısı ile yüzde yüzde 1,77, artarken yıllık yükseliş yüzde 25'i buldu. ÜFE rakamı esnaf ve tüccarın talep açıldığında veya zorunlu kaldığında bu maliyet artışını ileriki dönemde fiyatlara yansıtabileceği anlamına geliyor.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,86, imalat sanayi sektöründe %1,87, elektrik ve gaz sektöründe %0,99, su sektöründe %1,44 artış olarak gerçekleşti.

ENFLASYONDAKİ 0,55 ARTIŞ NEREDEN GELDİ?

Harcama grubu Katkı (Puan)

Gıda 0,07

Alkollü içecekler 0,04

Giyim ayakkabı -0,21

Konut 0,16

Ev eşyası 0,14

Sağlık 0,03

Ulaştırma 0,19

Eğlence kültür 0,05

Eğitim 0,03

Lokanta oteller 0,16

Çeşitli mal ve hizmet 0,03

Genel değişim 0,55

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