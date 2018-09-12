Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen hafta düşüşe geçen dolar kuru bugün 6.40 TL'ye kadar geriledi. 6.38 TL'ye kadar gerileyen kur öğle saatlerinde 6.3697'yi gördü. Bu rakamla dolar kurunda son iki haftanın en düşük seviyesi görülmüş oldu.



Geçen haftanın sonundan bu yana 6.50'nin altında seyreden dolar dün 4,4210 - 4,4914 aralığında hareket etmiş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamamlamıştı. Dolar/TL yeni güne 6.42 TL seviyesinden başlamıştı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Reuters anketine göre TCMB'nin yarın gerçekleştireceği eylül ayı PPK toplantısında faiz artışına gitmesi bekleniyor. Piyasanın beklentisi bankanın politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda artırması yönünde.

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