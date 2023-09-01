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        Haberler Ekonomi Para 'Kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmıyor' - Para Haberleri

        'Kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmıyor'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 07:42 Güncelleme: 01.09.2023 - 07:42
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        'Kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmıyor'
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

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