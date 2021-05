Kuraklığa karşı pancar üreticilerine yağmurlama sistemi desteği

AA

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesindeki şirket, kuraklığa karşı çiftçilere gelirlerinin düşmemesi için yağmurlama sistemleri ve modern tarım araçları konusunda destek oluyor.

Kentte pancar üretimini artırmak için oluşturulan ve Albayrak Grubu'na ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirket, hem doğal kaynakların verimli kullanılmasını hem de ürünlerin daha iyi sulanabilmesi için çiftçilere devlet teşviki kapsamında kredi ile kar amacı gütmeden yağmurlama sulama sistemi borularını temin ediyor.

Şirket, çiftçilere modern tarım araçları konusunda danışmanlık hizmeti vererek yörede üretimin artırılmasını, çiftçilerin gelirinin artırılmasını ve doğal kaynakların korunmasını hedefliyor.

Mezra Ziraat AŞ Saha Yöneticisi Ferit Özkan, AA muhabirine, Erzurum bölgesinin önceki yıllara oranla yeterli yağışı alamadığını, bu anlamda sulama sistemlerinin de öneminin öne çıktığını söyledi.

Normalde bu günlerde ekili pancarın filizlenmesi gerekirken kuraklık nedeniyle bunun gerçekleşmediğini ifade eden Özkan, bir hafta önce don olayı yaşadıklarını belirtti.

6 bin dönümlük bir pancar sahasının yaklaşık 1200 dönümünde don nedeniyle toprağın yeniden işlenmek zorunda kaldığını kaydeden Özkan, kendileri dışında kaynaklanan olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek için de çeşitli önlemler aldıklarını ve üreticiye "can suyu" olmaya çalıştıklarını söyledi.

- Modern sulama çiftçiye yağışsız dönemde de sulama imkanı veriyor

Modern sulama kapsamında yağmurlama sistemini Erzurum ve Erzincan'da yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Eskiden salma sulamalar vardı. Şimdi yağmurlamanın önemli katkısı var. Bu sistem sayesinde her bitki suyunu alıyor. Her bitki için metrekareye düşen su aynı oluyor. İstediğimiz kadar kontrollü su verebiliyoruz. Yağmur yağmadığı zaman istediğimiz anda sulama yapabiliyoruz. Erzurum çiftçisine kurum olarak destek sağlayıp uygun fiyatlarda boru tedariği sağlıyoruz. Kar gözetmeden bunu yapıyoruz. Erzurum'da önümüzdeki yıllarda her yerin yağmurlama sulama sistemiyle donatıldığını göreceğiz. Kuraklık nedeniyle bu yıl belki verim düşebilir ancak tarlalarımızın başındayız kontrollerimiz devam ediyor. Pancarın ihtiyacı su ve doğru beslemedir, zamanında ilaç uygulamalarıdır."

Çiftçilere yağmurlama sistemini öneren Özkan, "Bir bölgeyi salma sulamayla 100 ton su ile sulamamız gerekirken yağmurlama sistemiyle neredeyse yarı oranında su tasarrufu sağlıyorsunuz. Böylece doğal kaynakları da bitirmemiş oluyoruz. Barajlarımızın tükenme nedenlerinden biri salma ve bilinçsiz sulamadır. Modern tekniklerle doğal kaynakları korumuş oluyoruz." dedi.

Üreticilerden Taner Çavuşoğlu ise kendilerine sunulan doğru tarım uygulamaları sayesinde dönümde 3 ton pancar alırken şimdi bu oranın 6 tona çıktığını söyledi.

Bu üretim artışının çiftçileri heyecanlandırdığını, kullanmadıkları arazileri de değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Mezra Ziraat AŞ'nin çiftçilere boru, küspe ve gübre konusunda önemli destekler sağladığını belirtti.

- Devletin tarım arazilerine ulaştırdığı su üretime katkı sağlıyor

Devletin arazilerine basınçlı su getirdiğini, bunun da üretime katkı sağladığını vurgulayan Çavuşoğlu, kuraklığın hissedildiği bu günlerde modern uygulamalar ve destekler sayesinde arazilerin sulamasını yaptıklarını anlattı.

Mehmet Taşkın da "Yağmurlama yöntemiyle sulamanın faydasını görüyoruz. Normal sulamaya göre yağmurlama sistemi bizim için daha cazip. Salma sulama sistemiyle can suyu verdiğimizde tohumu aşındırıyor ancak yağmurlama daha sağlıklı. Su tasarrufu açısından da daha iyi." dedi.