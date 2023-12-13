Kuran-ı yırtan kişiye gözaltı
Silopi'de bir kişi Kuran-ı Kerimi yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kuran-ı Kerimi yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
İ.B'nin (34) 2. Caddede elindeki Kuran-ı Kerimi yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi. Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.
Fotoğraf: DHA
Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz."
Fotoğraf: DHA
"Yapılan hakaret, bizim de Kuranımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. "
Fotoğraf: DHA
"Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.
Fotoğraf: DHA
Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Fotoğraf: DHA
Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.Bnin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İ.Bnin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: DHA