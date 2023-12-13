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        Haberler Gündem Kuran-ı yırtan kişiye gözaltı

        Kuran-ı yırtan kişiye gözaltı

        Silopi'de bir kişi Kuran-ı Kerimi yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:49
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kuran-ı Kerimi yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

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        İ.B'nin (34) 2. Caddede elindeki Kuran-ı Kerimi yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi. Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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        Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz."

        Fotoğraf: DHA

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        "Yapılan hakaret, bizim de Kuranımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. "

        Fotoğraf: DHA

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        "Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

        Fotoğraf: DHA

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        Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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        Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.Bnin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İ.Bnin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

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