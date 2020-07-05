Kurban bağışları pandemiye rağmen milyonlara ulaşacak

AA

Türkiye'deki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara erişebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

İnsani yardım kuruluşları bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin bağışlarını, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim ederek, onlara bayram sevinci yaşatacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamlayan yardım kuruluşları, vaka sayısının düşük olduğu ülkelere giderek, yerel görevlilerle kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Kızılay kampanyasını ''Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sloganıyla yürütüyor. Türk Kızılay'ın yurt içi kurban bedeli 1050 lira iken yurt dışı için belirlediği bedel 850 lira. Kızılay, bu yıl sadece açlığın, savaşın ve kıtlığın vurduğu16 ülkede kurban kesimi gerçekleştirecek. Türk Kızılay, bu yıl yurt içinde 50 bin, yurt dışında 100 bin civarında hisse olmak üzere toplam 150 bin hisseyle kurban organizasyonu hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim programı kapsamında, Türkiye içinde yaklaşık 77 il ve 232 ilçede, yurt dışında 75 ülke ve 287 bölgede kesim ve dağıtım yapacak. Vakıf bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 975 lira, yurt dışında da 825 lira olarak belirledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl kurban organizasyonunu yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra 54 ülkede gerçekleştirecek. Kurumun bu yıl için belirlediği kurban bedeli 900 lira.

- İDDEF üç kıtada kurban bağışı dağıtımı yapacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ise yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede gerçekleştirecek.

İDDEF, "Kardeşinle kurbanını paylaş" sloganıyla 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirilecek yurt dışı kurban organizasyonuyla mazlum, mağdur ve yoksul kimselere bayram sevinci yaşatılması hedefleniyor.

Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş için de hisse bedelini 600 lira olarak belirledi.

- Deniz Feneri Derneği 20 ülkede kurban kesecek

Deniz Feneri Derneği, "Kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun" sloganıyla bu yıl Asya, Afrika ve Avrupa-Balkanlar'daki 20 ülkede kurban kesmeyi amaçlıyor. Derneğin kurban bedeli yurt içi için 1400, yurt dışı için 770 lira.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika ve Asya'da 700, Arakan ve Moro'da 900, Türkiye ve Filistin'deki kamplar ile Yemen'de 1300, Gazze'de ise 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

Yardımeli Derneği, bu yıl pandemi önlemleri kapsamında yurt dışı ofisler ve yerel partner kurumların olduğu bölgelerde ekipler oluşturarak kurban hazırlıklarını yaptı. Dernek bu yıl Asya-Afrika için 750, Türkiye-Balkanlar-Orta Doğu için 1100 ve Filistin-Gazze'de ise 1800 lira olarak kurban hisse bağış bedelini belirledi. Yardımeli ekiplerinin gidecekleri ülkeler arasında Afganistan, Arakan, Etiyopya, Filistin, Gürcistan, Irak, Kenya, Kosova, Lübnan, Bosna, Moğolistan, Çad, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye ve Uganda gibi ülkeler yer alıyor.

- Sadakataşı Derneği 800 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban organizasyonunu "İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla Türkiye ile 31 ülkede gerçekleştirecek. Dernek kurban hisse bedelini Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 600 lira, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 900 lira, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinin olduğu üçüncü bölge için 1350 lira, Filistin, Irak ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için 2 bin lira olarak belirledi. 100'ün üzerinde bölgede kurban faaliyeti gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği, 800 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Diversity Farklılık Derneği, Türk halkının yapacağı kurban bağışlarını Afrika ülkelerinde kesmeyi planlıyor. Derneğin kurban bağış bedeli 685 lira.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Türkiye'ye ve dünyadaki 40 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Vakıf, yurt dışı kurban bedelini 850 lira olarak belirledi.

- Mirasımız Derneğinin kurbanlıkları Kudüs'e

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği),vekaletle keseceği kurbanların hisse bedelini belirledi.

"Paylaşmanın bereketiyle bu hisse Kudüs'e" sloganıyla faaliyetlerine başlayan ve çalışma sahası sadece Kudüs ve civarı olan Mirasımız Derneği, kurban kesiminin yanı sıra "bayramlık" ve "bayram harçlığı" adı altında başka bir kampanya başlattı. Dernek kurban bedelini 2 bin 750, bayramlık bedelini 150, harçlık bedelini ise 50 lira olarak belirledi.

Beşir Derneği, bu yıl Türkiye'de 81 il ve 300 farklı noktada vekaletlerini aldıkları kurbanları kesip etlerini yoksullara dağıtacak. Derneğin 2020 vekaleten kurban kesim organizasyonunda bir hisse kurban bağış bedeli 1250 lira.

Yeryüzü Doktorları Derneği bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Derneğin kurban hisse bedeli 740 lira.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülkede "Niyetiniz Kurban, İyiliğiniz Bereket olsun" diyerek hareket edecek.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı da "Hayat birlikte güzel", "Kurbanınız umut olsun" sloganıyla Türkiye, Afrika ve Asya'da kurban kesimi yapacak. Vakıf, Türkiye'deki kurban bedelli 1000 lira, Asya'da 650 lira, Afrika'da ise 550 lira olarak belirledi.

- "Payımıza düşen iyilik olsun"

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ise kurban kesim organizasyonunu Arakan, Gazze, Afrika ve Türkiye-Suriye sınırında "Payımıza düşen iyilik olsun" sloganıyla sürdürürecek.

Dernek tarafından Afrika için kurban bedeli 750, Arakan için 900, Gazze için 1900 Türkiye-Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ise 1250 lira olarak açıklandı.

İhlas Vakfı da vekaletle kurban kesim organizasyonunu yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek. İhlas Vakfı, binlerce kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Diğer taraftan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ve Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurt içinde kurban faaliyeti gerçekleştirecek.

,Hikmet Faruk Başer