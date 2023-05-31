Kurban Bayramı 2023 tarihi öncesi geri sayım sürüyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 güne çıkacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 2023 Dini Günler Takvimi'ne göre Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar...