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Kurban Bayramı arefesi hangi gün? 2019 Kurban bayramı tarihleri

Kurban Bayramına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, bayram tarihini ve tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatili ne zaman bitecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı arefesi ne zaman?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pek çok vatandaş bayram tarihlerini ve Kurban Bayramı arefesini araştırıyor. Kurban Bayramı arefesi ne zaman? Kurban bayramı ne zaman başlayacak? İşte 2019 Kurban bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI 2019 TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimine göre;

Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının son günü olacak ve çalışanlar 15 Ağustos Perşembe günü işbaşı yapacak.

 

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