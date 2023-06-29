KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak. Yani, bayram boyunca ülke genelinde toplu taşımalarda herhangi bir ücret alınmayacak.