        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesine zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Bakan Işıkhan duyurdu! Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularını beraberinde getirdi. Bilindiği gibi bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'lilere belirlenen takvim doğrultusunda yatırılmaktadır. İşte 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bu kapsamda bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı?" İşte emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

        Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” dedi.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek.

        Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.

        Bayram ikramiyesi ödeme takvimi önüzmüdeki günlerde SGK tarafından açıklaması bekleniyor. Ödeme takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
