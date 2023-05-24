Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarları, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bin 100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık maaşı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine ilişkin olarak "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...