Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında açıklama geldi. Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz sene iki bayramda da emekliye bin 100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı güncellenirken ödeme günleri de açıklandı. İşte detaylar...