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Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayramda da, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Bilindiği gibi, saati il il farklılık gösteren bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü erken saatlerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vaktini paylaştı. Buna göre, Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak. Peki, 81 ilin bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet bilgileriyle il il bayramı namazı vakti...

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HABERTURK.COM / AA
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlıyor. Bayramın ilk günü, erken saatlerde cemaatle birlikte bayram namazı kılmak için camilere gidilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde yanıtı araştırılan "Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusuna açıklık getirdi. 81 ilin bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi namazvakitleri.diyanet.gov.tr'den yayınlandı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere il il bayram namazı saatleri...
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

    Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

     
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Adana 05.54, 

    Adıyaman 05.41, 

    Afyonkarahisar 06.09, 

    Ağrı 05.17, 

    Aksaray 05.56, 

    Amasya 05.43, 

    Ankara 05.57, 

    Antalya 06.13, 

    Ardahan 05.14, 

    Artvin 05.18, 

    Aydın 06.22, 

    Balıkesir 06.18, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Bartın 05.55, 

    Batman 05.29, 

    Bayburt 05.27, 

    Bilecik 06.08, 

    Bingöl 05.29, 

    Bitlis 05.24, 

    Bolu 06.00, 

    Burdur 06.13, 

    Bursa 06.12, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Çanakkale 06.22, 

    Çankırı 05.52, 

    Çorum 05.47, 

    Denizli 06.18, 

    Diyarbakır 05.33, 

    Düzce 06.01, 

    Edirne 06.18, 

    Elazığ 05.35, 

    Erzincan 05.31, 

    Erzurum 05.23, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Eskişehir 06.07, 

    Gaziantep 05.46, 

    Giresun 05.32, 

    Gümüşhane 05.29, 

    Hakkari 05.19, 

    Hatay 05.53, 

    Iğdır 05.12, 

    Isparta 06.12, 

    İstanbul 06.10, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    İzmir 06.24, 

    Kahramanmaraş 05.47, 

    Karabük 05.55, 

    Karaman 06.02, 

    Kars 05.14, 

    Kastamonu 05.49, 

    Kayseri 05.50, 

    Kilis 05.48, 

    Kırıkkale 05.55, 

    Kırklareli 06.15, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Kırşehir 05.54, 

    Kocaeli 06.07, 

    Konya 06.04, 

    Kütahya 06.10, 

    Malatya 05.39, 

    Manisa 06.22, 

    Mardin 05.32, 

    Mersin 05.58, 

    Muğla 06.22, 

    Muş 05.26, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Nevşehir 05.53, 

    Niğde 05.55, 

    Ordu 05.34, 

    Osmaniye 05.51, 

    Rize 05.24, 

    Sakarya 06.05, 

    Samsun 05.40, 

    Siirt 05.26, 

    Sinop 05.42, 

    Sivas 05.41, 
  • Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı saati açıklandı

    Şanlıurfa 05.40, 

    Şırnak 05.25, 

    Tekirdağ 06.16, 

    Tokat 05.41, 

    Trabzon 05.27, 

    Tunceli 05.32, 

    Uşak 06.14, 

    Van 05.19, 

    Yalova 06.09, 

    Yozgat 05.50, 

    Zonguldak 05.57.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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