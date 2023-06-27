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Kurban Bayramı'nda adak kesilir mi? Adak kurbanı bayramda kesilir mi?

Kurban Bayramı'nda adak kurbanın kesilip kesilmeyeceği her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, adak kurbanı Kurban Bayramı'nda kesilir mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

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  • Kurban Bayramı'nda adak kesilir mi? Diyanet adak kurbanı bayramda kesilir mi?

    Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurbanla iligli birçok sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Bu sorular arasında "Kurban Bayramı'nda adak kesilir mi?" sorusunun cevabı da yer alıyor... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet'ten cevap geldi. İşte merak edilen soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yanıt...
  • Kurban Bayramı'nda adak kesilir mi? Diyanet adak kurbanı bayramda kesilir mi?

    KURBAN BAYRAMI'NDA ADAK KURBANI KESİLİR Mİ?

    Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan adaklar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 481). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 94).

     

     
  • Kurban Bayramı'nda adak kesilir mi? Diyanet adak kurbanı bayramda kesilir mi?

    Eğer udhiyye yani kurban bayramı günlerinde kesilmesi gereken kurban adanmışsa bunun kurban bayramı günlerinde; hedy yani harem bölgesinde kesilecek bir kurban adanmışsa bunun da harem bölgesinde kesilmesi gerekir. (Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, V, 525). Bunların dışındaki adak kurbanlarının herhangi bir yer ve zamanda kesilmesi caizdir. Dolayısıyla adak kurbanlarının mutlaka kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bu yöndeki kanaatler, dinî bir temele dayanmamaktadır. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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