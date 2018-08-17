Kurban Bayramı'nda diş sağlığına dikkat!

Beslenme alışkanlıklarımız ağız sağlığımıza da etki etmektedir. Ağız sağlığı açısından, beslenme ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kurallar var. Kurban Bayram'ında artan et tüketiminin üstüne, tatlı tüketimi de dahil olunca; diş problemlerinin olmaması kaçınılmazdır. Dr. Özlem Filiz Bayar bayramda diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı