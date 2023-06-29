Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" denmeli

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Bayraktar, Kurban Bayramı dolayısıyla et ve tatlı tüketiminin arttığı öğünlerde bireylerin kendilerini sınırlandırması gerektiğini vurguladı

Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bayraktar, bayramda kırmızı et ve tatlı tüketimin hayli fazla olduğunu, bu durumun kalp, diyabet ve böbrek hastalarında sorunlara sebep olabildiği gibi sağlıklı bireylerde de dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtti.

Özellikle bayram süresince et yeme oranına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Kırmızı et faydalı. Çünkü içeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi birçok faydalı element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği çok fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı ette ortalama yüzde 20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli" diye konuştu.

Bayraktar, fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının olabildiğini belirterek kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durumun sindirim problemlerine neden olarak bir anda kötüleşmeye yol açabileceğini vurguladı.

GÜNDE İKİ KURU KAYISI, PİRİNÇ VE MAKARNA YERİNE BULGUR ÖNERİSİ

Kalp damar hastalığı bulunanların sakatat tüketiminden kaçınmalarını tavsiye eden Bayraktar, "Özetle günlük et tüketimini bir öğünle sınırlı tutmak gerekir. Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünlerimizi öğle saatlerinde tercih edelim. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekir. Bağırsak faaliyetlerimizin düzeni için günde iki adet kuru kayısı önerilebilir. Etin yanında pirinç pilavı, makarna yerine bulgur daha doğru tercih olur" dedi.

Bayraktar, etin sağlıklı olması için pişirme yönteminin de çok önem arz ettiğini vurgulayarak ilk gün pişirmekten kaçınılması, 1 gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

FIRINLAMA, IZGARA VEYA HAŞLAMA TERCİH EDİLMELİ

Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine fırınlama, ızgara veya haşlamanın tercih edilmesini öneren Bayraktar, "Kavurma yapılacaksa, tereyağı veya kuyruk yağı koymadan kendi suyuyla kısık ateşte pişirmek sağlık açısından çok daha doğru olacaktır. Ayrıca Kurban Bayramı'nda bilinenin aksine her zaman olduğu gibi 4-5 öğüne yaymak daha doğru. Yani az ve sık yemek. Yediklerimizi çok iyi çiğneyelim lütfen. Her zaman olduğu gibi bayramda da kendimize asla yasak değil ancak sınır koymalıyız" ifadesini kullandı.

Türk adet ve geleneklerine göre bayramlaşmaya gidilen her evde sofra kurulduğuna işaret eden Bayraktar, "Kendimize birazcık daha sınır koymaya çalışalım. Kendimiz 'dur' diyebilmeyi bilmeliyiz" dedi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dikkat çeken araştırma: Isıran sineklerin sevdiği renk... - Öne çıkan haberler
SAĞLIK İşte ısıran sineklerin sevdiği renk!
Dondurucuya 1 TL koymadan etleri dondurmayın! Sağlığınız için mutlaka uygulayın!
SAĞLIK Etlerinizi dondurmadan önce 1 TL yöntemini mutlaka ...
Bayramda sağlık ayarlarınızla oynamayın! 1 dilim baklava 7 çorba kaşığı şekere eş değer! - Sağlık Haberleri
SAĞLIK O tatlıdan bir dilim yemek, 7 çorba kaşığı şeker ...
Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor? DNA'da bozulma ve kanser riski oluşturuyor!
SAĞLIK Kablosuz kulaklıklar kanser mi ediyor?
Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?
SAĞLIK Şekerleme yaratıcılığınıza destek verebilir mi?
Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı? Yaşlanınca dökülen dişler yeniden çıkar mı?
SAĞLIK Yüz yaşından sonra dişler yeniden çıkar mı?
Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?
SAĞLIK Kolesterolünüzü nasıl kontrol edebilirsiniz?
En iyi güneş kremini nasıl seçerim? Aşırı güneş ışınlarına karşı dikkat!
SAĞLIK En iyi güneş kremini nasıl seçerim?
Yeterince su içip içmediğinizde oluşan inanılmaz hidrasyon denklemi!
SAĞLIK Yeterince su içip içmediğimizi nasıl anlarız?
TikTok'un 'Dahili Duş' içeceği viral oldu! Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideriyor
SAĞLIK Metabolizmayı hızlandırarak kabızlığı gideren süper ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.