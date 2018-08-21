Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalmayı tercih edenler ve İstanbul'da gezi planı yapanlar toplu taşımanın ücretli olup olmadığını araştırıyor. Peki İstanbul'da İETT otobüsleri, vapurlar, ve metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA İETT, METRO VE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kurulan kurban kriz merkezi, bayram boyunca nöbette olurken, ALO 153 Kurban Hattı da ihbarları alacak.

AA'nın haberine göre, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm ilgili birimleri Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat nöbette olacak.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ALO 153 Kurban Hattı üzerinden ihbar ve bilgilendirmeleri alacak. 24 saat açık olacak hat ile vatandaşların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilirken, vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyaz masa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi, bayram süresince görev yapacak.

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