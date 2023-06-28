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Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek farz mı vacip mi?

Kurban Bayramı, İslam dini açısından büyük öneme sahip günlerden biridir. Bu sene ise Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran'da idrak edilecek. "Kurban kesmek farz mı?" sorusunun yanıtı, bu bayramda kurban kesmenin dinî bir görev olup olmadığını merak edenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin farz olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı. İşte, detaylar...

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  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    İslam dini açısından kurban kesmek önemli ibadetler arasında yer alır. Maddi durumu elveren Müslümanlar kurban keserler ve etleri paylaştırırlar. Peki, kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek farz mı vacip mi? İşte, Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması...
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    KURBAN FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ?

     

    Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
    Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).
  • Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet bilgisi ile kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

    KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

     

    Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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