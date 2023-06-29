KAHVALTIDA NELER YENMELİ?

Kurban Bayramı'nda ne kadar kahvaltılar daha özenli hazırlanıyor olsa da her zamanki gibi klasik kahvaltıya yönelebilirsiniz. Örnek olarak yumurta, çiğ sebzeler, peynir ve tam tahıllı ekmek daha sağlıklı bir yönelim olacaktır.

Ancak aklınıza "Hiç mi kavurmalı kahvaltı yapmayalım?" sorusu gelebilir. Elbette kavurma tüketebilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken eğer kahvaltıda kavurma tüketecekseniz yanında söğüş sebzelere yer vermeniz önemli. Ayrıca yanında ekstra olarak yumurta gibi fazla proteinler tüketmekten kaçının ve öğle yemeğini daha hafif geçirmeye çalışın.