Kurban bayramı, her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak. İslam coğrafyası Kurban ibadetini yerine getirmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Çalışan vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu ise Kurban bayramı tatilinin ne kadar süreceği 9 güne uzayıp uzamayacağı merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2018 yılı Kurban Bayramı’nda kurbanlıklara ilişkin uygulanacak kurallarda belirlendi. Buna göre belirlenen kriterlere sahip olmayan kesim tesislerine 58 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca bu yasakların konutlarda işlenmesi halinde de bin 450 liralık cezai yaptırım uygulanacak. Peki, Kurban bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? İşte detaylar....



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Kurban bayramı geçtiğimiz yıl 31 Ağustos - 1 Eylül arasında kutlanmıştı. Bu yıl ise aşağıda ki gibi uygulanacak.

Zilhicce 1439 Arefe Günü 20 Ağustos 2018 Pazartesi Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 1. Gün 21 Ağustos 2018 Salı Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 2. Gün 22 Ağustos 2018 Çarşamba Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 3. Gün 23 Ağustos 2018 Perşembe Zilhicce 1439 Kurban Bayramı 4. Gün 24 Ağustos 2018 Cuma

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.





DİYANET KURBANLIK BEDELİNİ AÇIKLADI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?



Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir.







