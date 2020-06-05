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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi hangi gün?

Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini yayınladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam dininde Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Peki 2020 yılında idrak edilecek Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Kurbanın sünnet veya vacip olduğunu söyleyenler var. Sünnet diyenler çok büyük yanlış yapmaktadır. Çünkü kurban, sadece bizim peygamberimiz zamanında yoktu. Hac Suresi’nin 34. ayetine göre Yüce Allah, bütün topluluklara kurbanı farz kılmıştır. Hz. Adem’den itibaren var olduğuna göre, nasıl bizim peygamberin sünneti olabilir? Kaldı ki Allah’ın emri olmasaydı, Hz. Peygamber kurban gibi bir ibadeti koyamazdı. Kevser Suresi’nin 2. ayetinde “Namazı kıl” emri farz olur da “Kurban kes/kan akıt” şeklindeki emir nasıl sünnet olabilir? Kurban kes emrini Allah vermektedir. Ayrıca Hac Suresi’nin 34. ayetinde geçen “cealna” kelimesi “farz kıldık” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Yüce Allah, Hac Suresi’nin 36. ayetinde kurban etini taksim etmektedir. Kurban kesen yiyecek, doymuş komşusuna ve fakirlere verecektir. Hac Suresi’nin 28. ayetine göre de, hac kurbanının etleri ikiye taksim edilmektedir. Bu dağıtım şekilleri Allah’ın emri olduğu için farzdır; sünnet olamaz.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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