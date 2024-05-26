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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bayram tatili için plan yapanlar bayram tatili tarihlerine odaklandı. . İkinci dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde idrak edilir. Okulların kapanmasıyla tatil hazırlığı içerisinde olan aileler Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:43
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        İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı’nda 9 güne çıkarılan tatil günlerinin Kurban Bayramı’nda da uygulanma ihtimali araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.

        Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

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        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazatesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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