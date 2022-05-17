Müslüman alemi coşku içinde Kurban Bayramı'nı bekliyor. "Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?" ve "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı'nın 4 Mayıs Çarşamba günü sona ermesinin ardından heyecanla beklenen Kurban Bayramına ilişkin detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatili hakkında detaylar..