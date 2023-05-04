Haziran ayının gelmesine az bir zaman kala "Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle beklenen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler için dini günler takvimi ile 2023 yılı için Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar...