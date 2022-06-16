Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramının sona ermesiyle birlikte gözler 2022 Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor, kaç gün kaldı? İşte, Diyanet ile Kurban Bayramı tarihleri...