İslam dünyasında heyecanla beklenen Kurban Bayramı'na dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıklamıştı. Gün itibariyle bayramın ilk gününü geçiren vatandaşlar için Kurban Bayramı'nın kaç gün süreceğini ve tatilin hangi tarihte biteceği ile ilgili ayrıntıları derledik!