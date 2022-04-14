İslam aleminde Ramazan için geri sayım devam ederken Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar da şimdiden başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaş, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve tatil kaç gün sürecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...