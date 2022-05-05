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Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? 2022 Diyanet Kurban Bayramı tarihi belli oldu!

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından İslam alemi Kurban Bayramı'nı beklemeye başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok araştırılan soruların başında "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu var. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? 2022 Diyanet Kurban Bayramı tarihi belli oldu!

İslam inancına göre en önemli ibadetlerin arasında yer alan kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban vazifesini yerine getirecekler ve bayramda sevdiklerine kavuşmak isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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