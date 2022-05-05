İslam inancına göre en önemli ibadetlerin arasında yer alan kurban, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban vazifesini yerine getirecekler ve bayramda sevdiklerine kavuşmak isteyenler "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte, kaç gün? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı