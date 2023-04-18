İslam aleminde bayram coşkusu başladı. İlk olarak Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı için hazırlıklarına başlayan müslümanlar, Kurban Bayramı'nın da hangi ay başlayacağı ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte, konu hakkında bilinmesi gerekenler...