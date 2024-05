Kurban Bayramı öncesi gıdalarda 'salmonella' bakterisi uyarısı!

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'salmonella' bakterisinin yaz aylarında daha sık görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Salmonella aslında çok sık görülen bir bakteri. Çünkü çok fazla kaynaktan bulaşıyor. Gerek ev hayvanlarının, gerek bakım hayvanlarının, aklınıza gelebilecek birçok hayvanın dışkısında bulunan bir bakteri. Özellikle bu hayvanların etleri tüketilirken o yolla bulaşabiliyor. Bazen suyla bulaşıp, büyük salgınlar ortaya çıkarıyor. Bazen gıdayla bulaşıp, o gıdayı tüketen bir restoran müşterileri ya da bir ev halkında küçük salgınlar şeklinde görülebiliyor. Ama özellikle yaz aylarında daha sık görülüyor" dedi.

"TESTLERDE BİLE TESPİT EDİLEMİYOR"

Pişirilmeden ve yeterli temizlik yapılmadan tüketilen salatalar ve etler başta olmak üzere birçok gıdadan bulaşabilen bir bakteri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ceyhan, "Marketlerde satılan etler belli kontrollerden geçiyor ama kolaylıkla gözden kaçabilecek ve testlerde bile tespit edilemeyecek bir bakteri. Onun için mutlaka sadece Kurban Bayramı'nda kesilen ette değil, herhangi bir şekilde et, tavuk eti, balık eti, yumurta gibi bir ürün alıyorsanız, onun salmonella ile bulaşık olabileceğini hesaplamamız lazım. Etin pişirilmesi sırasında televizyon kanallarındaki şefler doğal olarak onlar daha lezzetli tarifler veriyorlar; az pişmiş et, hafif az pişmiş, orta pişmiş et gibi. Bunlar hep salmonella açısından riskli. Yani sadece salmonella değil diğer bakteri bulaşları açısından da en doğrusu, bir et termometresi kullanıp onunla ölçmek. Eğer ölçebiliyorsanız etin iç sıcaklığının 65 derecenin altında olmaması lazım. Bu da orta ya da iyi pişmiş et anlamına geliyor. Eğer bir termometremiz yoksa etin tamamının hafif kahverengi, grimsi renge dönmesi beklenmelidir" dedi.