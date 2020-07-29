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Kurban Bayramı tarihi 2020! Arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi 2020 için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nda müslüman alemi Kurban ibadetini yerine getirecek ve tatile çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2020 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi belirtildi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Arefe günü ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı tarihi 2020

Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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