Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimine göre belli oldu. yaz tatilini değerlenmek için şimdiden plan yapmaya başlayanların gündeminde "Kurban Bayramı ne zaman ve bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?" soruları yer alıyor. 2023 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan'dan itibaren başlarken Kurban Bayramı ise Haziran ayında idrak edilecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...