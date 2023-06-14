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Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'ne göre Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala gözler Kurban Bayramı tarihleri ve tatil günlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatıldığını duyurmuştu. İşte 2023 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil günleri hakkında merak edilenler...

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  • KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 | Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?

    Kurban Bayramı tarihleri araştırmaları hız kazandı. Bayramı tatil planı yaparak değerlendirmek isteyenler Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatilinin kaç gün olacağına yanıt arıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin uzatıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 2023 Kurban Bayramı ve tatil günleri tarihleri...
  • KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 | Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak.

    Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
  • KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 | Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023 | Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak?

    2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

    AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

    Arefe Günü normalde yarım gün tatil oluyor fakat bayram tatilinin 9 güne uzatılması ile birlikte tam gün tatil oldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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