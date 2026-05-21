        Kurban Bayramı tatil günleri 2026. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, hem uzun bir tatil planı yapmak hem de kurban ibadetini yerine getirmek için bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş, hem tatil planlarını netleştirmek hem de kurban ibadetini sorunsuz şekilde yerine getirebilmek için bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Tatilin 9 güne çıkarılması ve hükümetin pazartesi ile salı günlerini idari izin kapsamına almasının ardından Kurban Bayramı tatil planı şu şekilde şekillendi:

        23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili

        25 Mayıs Pazartesi: İdari izin

        26 Mayıs Salı (Arife): İdari izin ile tam güne tamamlanacak

        27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri

        31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
