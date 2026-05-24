Kurban Bayramı tatil günleri 2026: Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Bayram tatili kaç gün olacak?
Milyonlarca çalışanı ve vatandaşı yakından ilgilendiren 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi netleşmeye başladı. Bayrama kısa bir süre kala tatil süresinin ne kadar olacağı ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? İşte merak edilen ayrıntılar…
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Resmi bayram tatili toplam 4,5 gün olarak uygulanmaktadır. Arefe günü ise yarım gün resmi tatil kapsamındadır.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
