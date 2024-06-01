Bayram tatili için geri sayım sürüyor.Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Önümüzdeki Kabine Toplantısı’nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken ''Kurban Bayramı tatili kaç gün, Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı?'' sorularının yanıt bulması bekleniyor. İşte detaylar