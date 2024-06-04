Kabine kararları açıklandı! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 4 Haziran'da Beştepe'de gerçekleştirildi. Alınan kararların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamalar yapıldı. Gündemdeki konulardan biri olan Kurban Bayramı için ise geri sayım devam ediyor. Kurban Bayramı çoşku ile beklenirken bayram tatili hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, toplam kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kabine kararları kapsamında Kurban Bayramı tatil tarihleri merak konusu oldu. Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı geride kalırken gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığı ise gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile "Kurban Bayramı toplam kaç gün sürecek, 9 gün mü oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLDU?
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLDU?
Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan karar Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Bayramın birinci günü 16 Haziran Pazar, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.
Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerininde eklenmesiyle bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün oldu.
İDARİ İZİN NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
İdari izin özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. İdari izin veya bilinen diğer ifadeyle idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabiliyor.