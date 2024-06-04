Kabine kararları kapsamında Kurban Bayramı tatil tarihleri merak konusu oldu. Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı geride kalırken gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmadığı ise gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile "Kurban Bayramı toplam kaç gün sürecek, 9 gün mü oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...