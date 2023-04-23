Diyanet dini günler takviminde belirtilen tarihlere göre; Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edildi. İslam aleminde bayram coşkusu devam ederken Kurban Bayramı'nın hangi aya denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2023 Kurban Bayramı ayın kaçında ve tatil kaç gün olacak? İşte detaylar...