2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürecek böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

*2023 Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlayacak. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.