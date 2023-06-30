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Kurban hangi gün kesilir? Kurban kesme zamanı vakti ne zaman başlar?

Kurban Bayramı'nda imkanı olan Müslümanlar, belirli şartları taşıyan hayvanları kurban ediyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Allah'a teslimiyetin simgelendiği Kurban Bayramı'na ilişkin olarak kurban kesme günü ve kurban kesme zamanı vakti araştırılıyor. İşte 2023 kurban kesme zamanı vakti ve kurban kesilebilecek günler...

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  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    Kurban kesme zamanı vakti,  28 Haziran - 1 Temmuz günleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Kurban kesme zamanı vakti ne zaman başlar? sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte kurban kesme günü ve kurban kesme zamanı vakti hakkında merak edilenler...
  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?

    Kurban kesme vakti, Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren başlar ve dört gün boyunca devam eder. İslam dinine göre, kurban kesimi için belirlenen zaman dilimi, bayramın ilk günü olan Arefe gününden sonra güneşin batmasıyla başlar.
  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    HANİFELERE VE ŞAFİLERE GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ

    Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

    Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

    a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

    b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban bayramın kaçıncı gününe kadar kesilir? 2023 Diyanet ile kurban kesme zamanı vakti ne zaman biter?

    c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

    d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

     

    f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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