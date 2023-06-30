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Kurban Bayramı'nda köprüler ve yollar ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

Kurban Bayramı heyecanı Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşımız, sevdikleri ile buluşmak adına yollara çıkmadan önce; bayramda köprüler ve yollar ücretsiz mi ile hangileri ücretsiz aramaları yapıyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin tüm bilgiler...

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  • Kurban Bayramında hangi köprüler ve yollar ücretsiz? 2023 Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?

    Tüm dünyada ve ülkemizde bayram heyecanı yaşanmaya başladı. Söz konusu tarihlerde otoyolları ve köprüleri kullanacak yurttaşlar; 2023 Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bedava mı aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
  • Kurban Bayramında hangi köprüler ve yollar ücretsiz? 2023 Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?

    KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRESİZ Mİ? 

    Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.
  • Kurban Bayramında hangi köprüler ve yollar ücretsiz? 2023 Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
  • Kurban Bayramında hangi köprüler ve yollar ücretsiz? 2023 Kurban Bayramında Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?

    BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 

    Kararda ayrıca, Kurban Bayramı'nda 28 Haziran 2023 ÇArşamba günü saat 00:00'dan (Salı gününü arşamba gününe bağlayan gece) başlayaark 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyele ve bunların kurdukları birlik ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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